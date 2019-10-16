Васильев: Подчуфарова ничего собой не представляет. Нет никакого потенциала

Двукратный олимпийский чемпион президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал решение российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой сменить спортивное гражданство и выступать за Словению.



«Раньше об этом не знал. Мне кажется, это сомнительная информация в том плане, что ещё совсем недавно она закончила карьеру. Сейчас она ничего собой не представляет, нет никакого выдающегося потенциала, и вдруг ей гражданство давать? Не думаю.



Но если это так, то почему бы и нет. В сборную России она, конечно, вряд ли проходит, а в Словению — ну почему бы и нет? Одно дело — она хочет сменить гражданство, другое — получится или нет», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».



Напомним, руководство Союза биатлонистов России (СБР) одобрило переход российской биатлонистки в команду Словении.