Представлена новая форма сборной России по биатлону

Союз биатлонистов России представил форму, в которой национальная команда будет выступать в предстоящем сезоне.



«Такой яркой будет форма сборной России по биатлону от KV+ в новом сезоне. Качество материалов стало ещё лучше, а лекала практически идеальны», – говорится в «твиттере» СБР.

Мужская и женская сборная России завтра, 18 октября, завершат сбор в Рамзау.

Состав сборной России на сборе в Рамзау. Мужчины

Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин, Евгений Сидоров, Дмитрий Иванов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Малышко, Игорь Малиновский, Вадим Филимонов.



Женщины

Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Анастасия Гореева, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Анастасия Поршнева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина.