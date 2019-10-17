Драчёв рассказал о формировании состава сборной на Кубок мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о формировании состава команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Сборная России завтра, 18 октября, завершит сбор в Австрии.



«Мы разбили сезон на три триместра. На первый триместр будет выбрана команда по результатам контрольных тренировок или контрольных стартов, которые пройдут в Тюмени. На них будут допущены все желающие. Это приблизительно по 25 человек и у мужчин, и у женщин.



Но основные команды, которые поедут на Кубок мира и Кубок IBU, будут сформированы только из тех, кто проходил централизованную подготовку в сборной страны.



Формироваться состав будет, как и в прошлом году, не просто решением тренерского штаба, когда взяли и кого-то поставили в состав, а по результатам контрольных тренировок. Просто количество спортсменов, которые могут попасть в сборные на декабрьские этапы, мы немножко сократили: только те, кто проходил централизованную подготовку на протяжении всего предсезонного периода», – цитирует Драчёва РИА «Новости».

Представлена новая форма сборной России по биатлону