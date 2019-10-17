Чепиков — о манипуляциях с данными лаборатории: моих проб там уже нет

Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал информацию о том, что в данные Московской лаборатории, переданные ВАДА, были внесены многочисленные изменения с целью защиты репутации бывших звёздных спортсменов, которые теперь занимают государственные посты и являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России. Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус подтвердил, что манипуляции с данными действительно произошли.



«Моих-то проб там нет уже… Я думаю, что нужно дождаться ответа ВАДА. Российская сторона предоставила объяснения по поводу тех вопросов, которые была нам заданы от ВАДА. Мы сейчас ждём ответного решения. Если были манипуляции, конечно же, слова Гануса повлияют. Если будет доказательная база, объяснения, что манипуляций не было, не должно повлиять на участие России в Олимпиаде-2020.

Я думаю, что не нужно бежать впереди ВАДА. Всё зависит от тех разъяснений, по пунктам, которые были переданы от российской стороны. Если ВАДА их принимает, это один вариант, если нет — будут некоторые осложнения», — цитирует Чепикова «Национальная служба новостей».

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