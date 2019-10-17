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Российская биатлонистка Сабитова решила сменить спортивное гражданство

Российская биатлонистка Сабитова решила сменить спортивное гражданство
Биатлон 0

Российская биатлонистка Аделина Сабитова приняла решение сменить спортивное гражданство. Спортсменка будет выступать за сборную Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

22-летняя спортсменка никогда не входила в состав национальной сборной и не представляла Россию на международных стартах. На чемпионате России—2019 Сабитова выступала в спринтерской гонке, где заняла 44-е место.

Сообщается, что Белорусская федерация биатлона и Сабитова обратились в Союз биатлонистов России с просьбой одобрить переход, прошение было удовлетворено. Теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU).

Ранее стало известно, что решение о смене спортивного гражданства также приняла призёр чемпионата мира Ольга Подчуфарова. 27-летняя спортсменка, возобновившая карьеру после полуторагодовалой паузы, будет выступать за сборную Словении.

Источник: ТАСС

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