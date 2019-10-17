Алимбекова: первый раз за межсезонье встала на лыжи

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала ход тренировочного сбора, который команда проводит в Тюмени.



«Сегодня я встала первый раз за это межсезонье на лыжи. Некомфортно было буквально минут пять. Затем навыки вернулись, всё вспомнилось. Надеюсь, проведём в Тюмени очень хорошую работу.



Тем, как идёт межсезонье, на самом деле, очень довольна. Проделали хорошую работу. Были некоторые неприятные моменты, как простудные заболевания. Но план выполнили полностью. Поэтому ждём, что это принесёт хороший результат в сезоне.



Проведём в «Жемчужине Сибири» 18 дней, полноценный сбор. Затем буквально на пару дней заедем домой, в Беларусь. И отправимся на вкатку в финский Контиолахти», — цитирует Алимбекову «Тюменская арена».