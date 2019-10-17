Ростовцев: спортсмен 3 раза в системе АДАМС не отмечается, это чья вина?

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев рассказал об отношении к допинговым скандалам в российском спорте.
«Конечно, это всё очень неприятно. Наверняка есть какие-то посылы для происходящего — мы сами предоставили возможность запустить такое отношение к нашей стране. Но в целом, с моей точки зрения, в этих ситуациях присутствует очень много политики. И надеюсь, те решения, которые сейчас должны быть приняты на международном уровне, не затормозят развитие российского спорта и биатлона в частности.
Но если спортсмен три раза не отмечает в системе АДАМС своё месторасположение и приезжает допинговый офицер, а спортсмена на месте нет — это чья вина? Ну не может же ни тренер, ни доктор, ни президент федерации это контролировать. Поэтому, конечно, иногда такое разгильдяйское и безответственное отношение приносит большие проблемы в дальнейшем для всего спорта в целом», — цитирует Ростовцева News.ru.
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