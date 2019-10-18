Алимбекова: за призовые на Олимпиаде купила две машины, ещё и жильём обзавелась

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, как распорядилась призовыми за победу на Олимпиаде 2018 года. В составе женской сборной Беларуси она завоевала золотую награду в эстафете.
«Я давно мечтала подарить родителям машину и немного откладывала на это дело. Перед Олимпиадой, помню, сказала маме: «За участие в Играх полагаются какие-то призовые. Так что, мам, можете выбирать себе машину. На какую-то, пусть не самую хорошую, должно хватить. Не хочу, чтобы ты ездила на старенькой». Она всё отговаривала: «Доча, давай подождём!».
Когда мы выиграли золото, знали, что за победу должны получить призовые. Но о суммах с девчонками вообще не думали. Уже когда летели домой, я сказала: «Главное, чтобы хватило маме на машину». И Надя Скардино ответила: «Если получим 150 тысяч долларов на четверых, должны быть неплохие деньги, на машину хватит». Я была очень счастлива.
А потом спустя пару дней мама позвонила: «Доча, тебе положено 150 тысяч долларов». Я сразу удивилась: «Мам, зачем ты этим интересуешься?». А она сказала, что эта информация уже во всех газетах, да и на работе коллеги обсуждают.
Мне казалось, что денежный вопрос точно не самый главный. Получив деньги, смогла купить машину не только родителям, но и себе. А ещё жильём обзавелась», – цитирует Алимбекову Tut.By.
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