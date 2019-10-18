Елисеев: финальная тренировка на леднике закончена

Российский биатлонист Матвей Елисеев подвёл итоги сбора в Рамзау. Сегодня, 18 октября, сборная России провела заключительную тренировку в Австрии.

Затем российские биатлонисты отправятся в Тюмень, где пройдёт заключительный этап подготовки к новому сезону.

«Финальная тренировка на леднике закончена. Вроде бы только втянулись — и сбор подошёл к завершению, потому что короткие сборы легче проходят, значит, качественнее», — написал Елисеев в «Инстаграме».

Первый этап Кубка мира-2019/20 пройдёт с 29 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).

Елисеев дебютировал в составе сборной России по биатлону 7 февраля 2015 года на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Он принял участие в спринтерской гонке, заняв 17-е место.

Матвей является бронзовым призёром чемпионата мира—2019 в эстафете, а также чемпионом Европы 2016 года в смешанной эстафете.

Запись доступна на странице Елисеева в «Инстаграме».