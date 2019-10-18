Биатлонистам сборной России выдали экипировку на новый сезон

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков заявил, что биатлонисты российской национальной команды получили экипировку для выступлений в новом сезоне.

Как сообщает ТАСС, выдача комплектов прошла на тренировочном сборе в Рамзау (Австрия), который завершился сегодня, 18 октября.



Экипировку получили все биатлонисты, находящиеся на централизованной подготовке, за исключением трёхкратного призёра чемпионатов мира Александра Логинова. Он пропустил сбор по причине рождения ребёнка.

Напомним, после Рамзау российские биатлонисты отправятся в Тюмень, где пройдёт заключительный этап подготовки к новому сезону.

Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 по биатлону пройдёт с 29 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).