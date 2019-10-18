Стали известны критерии отбора в сборную России на Кубок мира по биатлону

Союз биатлонистов России на своём официальном сайте обнародовал критерии отбора в состав сборной России на этапы Кубка мира, в которых за команду выступят 6 мужчин и 6 женщин.



Состав на первые три этапа Кубка мира будет определён тренерами по итогам контрольных стартов на тренировочном сборе в Тюмени, который пройдёт с 1 по 21 ноября.

К отборочным стартам допускаются спортсмены, прошедшие централизованную подготовку в основном и резервном составах, которые имеют допуск к выступлениям на соревнованиях от ВАДА и РУСАДА без прений и разбирательств о нарушениях правил ВАДА и/или РУСАДА.

На первые три этапа отбираются четыре женщины и трое мужчин, набравшие наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах. В состав войдут также спортсмены, занявшие 1–15-е места в общем зачёте Кубка мира — 2018/19. Это Александр Логинов и Евгений Гараничев у мужчин, Екатерина Юрлова-Перхт у женщин. По два спортсмена у женщин и у мужчин будут определены по решению тренеров спортивной сборной команды. Победители общего зачёта Кубка IBU сезона-2018/19 допускаются на первый этап Кубка мира по личной квоте. Это Виктория Сливко и Антон Бабиков.

На 4–6-й этапы Кубка мира отбираются не более 4 мужчин и 4 женщин, которые набрали наибольшее количество очков на первых трёх этапах Кубка мира и занимают 1–25-е места в текущем рейтинге общего зачёта Кубка мира или занявшие два раза 1–15-е места в индивидуальных видах программы. В состав сборной войдут также по одному спортсмену, набравшему наибольшее количество очков на первых трёх этапах Кубка IBU, и ещё по одному — по решению тренеров.



Для участия в чемпионате мира 2020 года в Антхольц-Антерсельве (Италия) тренеры определят по 7 мужчин и 7 женщин по итогам выступления на 4–6-м этапах Кубка мира и Кубка IBU.



Для участия в чемпионате Европы 2020 года в Отепя (Эстония) в состав сборной команды (7 мужчин и 7 женщин) войдут не более 3 женщин и 3 мужчин участников чемпионата мира. На континентальном первенстве выступят также победители отборочных стартов на 5-м этапе Кубка России в Дёмино, остальные — по решению тренеров.

На 7–8-й этапы Кубка мира отбираются 6 мужчин и 6 женщин по итогам выступления на чемпионате мира и чемпионате Европы 2020 года.

На 9-й этап Кубка мира состав сборной формируется по решению тренеров с учётом выступления на этапах Кубка мира, Кубка IBU и первенстве мира среди юниоров. По два спортсмена у мужчин и женщин, которые набрали наибольшее количество очков и занимают с 1-го по 10-е место в рейтинге Кубка IBU сезона-2019/20, могут выступать по личной квоте. Два спортсмена (юниор и юниорка), набравшие наибольшее количество очков в текущем сезоне (этапы Кубка IBU, первенство мира среди юниоров), могут выступать по личной квоте.