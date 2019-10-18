Драчёв — о Подчуфаровой: рыба ищет где глубже, а человек – где лучше
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал решение Ольги Подчуфаровой возобновить карьеру в составе сборной другой страны – Словении.
«Пока двоякое мнение. Я говорил, что в принципе она могла бы выступать и за нашу команду, только, видимо, не хочется проходить отборы. Хочется выступать на Кубках мира, но без отборов, без конкуренции. Поэтому у неё, наверно, такое решение возникло.
То, что спокойнее будет – это однозначно, потому что в Словении вообще нет никого из спортсменок высокого уровня. Там она будет выступать одна. Конечно, нам хотелось бы, чтобы она попробовала и выступала за нас, но у каждого человека своё мнение. Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше», — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».
Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению
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