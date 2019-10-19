Сборная России по биатлону лишена квоты на Кубке мира

Женская сборная России потеряла четвёртое место в Кубке наций, что автоматически лишило команду максимальной квоты на грядущий сезон Кубка мира. К этому привело аннулирование результатов дисквалифицированной Маргариты Васильевой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Таким образом, на Кубке мира сезона-2019/20 женская сборная России сможет выставлять на гонки по пять биатлонисток. Ранее у команды было шесть стартовых мест.
Напомним, решение о дисквалификации Васильевой антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла 17 сентября. С этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в 29-летнем возрасте — в марте 2021 года.
В прошлом сезоне биатлонистка дебютировала на Кубке мира. На этапе в Оберхофе, Германия, она в составе сборной России стала первой в эстафете.
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