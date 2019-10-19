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Подчуфарова, сменившая спортивное граждаство, могла выступать за Молдавию

Подчуфарова, сменившая спортивное граждаство, могла выступать за Молдавию
Биатлон 0

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассматривала переход в сборную Молдавии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию биатлона Молдавии. Ранее стало известно, что уроженка Москвы со следующего сезона будет выступать в составе сборной Словении.

Напомним, на прошлой неделе Союз биатлонистов России (СБР) одобрил смену спортивного гражданства Подчуфаровой. Для получения разрешения выступать за новую сборную ей осталось получить утверждение Международного союза биатлонистов (IBU).

«Перед этим Ольга обращалась и в нашу федерацию, однако мы не смогли решить вопрос предоставления ей гражданства страны», — сообщили в молдавской федерации.

Ольга Подчуфарова является бронзовым призёром чемпионата мира — 2017 в смешанной эстафете.

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