Бывшая российская биатлонистка Аввакумова будет выступать за сборную Сербии
Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова продолжит карьеру в сборной Сербии, заявил президент Союза биатлонистов страны Велимир Вукадин.
«Екатерина решила выступать за сборную Сербии. Мы уже завершили процедуру оформления гражданства страны, договорились с южнокорейской федерацией. Теперь её переход зависит от решения Международного союза биатлонистов, который в ближайшее время должен рассмотреть наш запрос.
Поскольку правила переходов биатлонистов сейчас меняются, процесс её перехода может затянуться", — цитирует Вукадина ТАСС.
Аввакумова является серебряным призёром Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону.
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