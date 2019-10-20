Бывшая российская биатлонистка Аввакумова будет выступать за сборную Сербии

Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова продолжит карьеру в сборной Сербии, заявил президент Союза биатлонистов страны Велимир Вукадин.

«Екатерина решила выступать за сборную Сербии. Мы уже завершили процедуру оформления гражданства страны, договорились с южнокорейской федерацией. Теперь её переход зависит от решения Международного союза биатлонистов, который в ближайшее время должен рассмотреть наш запрос.

Поскольку правила переходов биатлонистов сейчас меняются, процесс её перехода может затянуться", — цитирует Вукадина ТАСС.

Аввакумова является серебряным призёром Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону.