Васильев отреагировал на переход Аввакумовой в сборную Сербии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение россиянки Екатерины Аввакумовой, выступавшей за Южную Корею, перейти в сборную Сербии, где нет ни одной биатлонистки, попадающей в очки на Кубке мира.
«Почему её не взяли в сборную России, если в Корее не сложилось? Она же ничего не завоевала. Может, на одном старте хорошо выступила, а тренеры просматривают выступление спортсменки в целом. К тому же неизвестно, какой диалог был у неё с руководством СБР. Может, она и не хотела в сборную России. Её тренер Вячеслав Никифоров совсем не простой человек, эпатажный и не очень любит мириться с дисциплиной и организованностью. Он сам себе хозяин, сам себе голова. Поэтому я не думаю, что это личное решение Екатерины. Я на 90 процентов уверен, что это его решение. Ему всё время приходят в голову какие-то такие вещи. Сейчас за Сербию, потом за Монголию будет выступать. А следующий Мозамбик?
Вроде бы уже есть корейский паспорт, в сборной нет особой конкуренции – ну так выступай за Корею. Но нет, с Кореей уже не нравится. Это из серии: «Там все плохие, здесь все плохие». Они всё ищут, где всё будет хорошее. Так и будут искать до конца жизни», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».
За сборную Южной Кореи 28-летняя Аввакумова выступала с 7 января 2017 года. Через два года она вернулась в Россию.
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