Норицын рассказал о планах на сбор в Тюмени

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил прошедший сбор в Рамзау и рассказал о начале подготовки в Тюмени.

«Провели в Рамзау прекрасный сбор. Постояли на лыжах на глетчере, завершили тренировки на роллерах. Занимались сервисом оружия. Состояние снежного покрова в Австрии было близко к идеальному. Плюс погода порадовала, погрелись немного.

В «Жемчужине Сибири» нам сто процентов нетесно. Работаем в несколько смен. Круг 3,5 км – его всем хватает. Перелёт был тяжёлый, а так всё в порядке.

Планы на этот сбор? Полноценная работа на лыжах. В Австрии мы её только начали. А здесь по две снежные тренировки в день можем проводить. Плюс начинаем комплексную работу. Холодно ли после Австрии? Вопрос привычки. Минус семь градусов – не думаю, что это нам какие-то сложности составит", — цитирует Норицына «Тюменская арена».

Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде 30 ноября.