Норицын рассказал о планах на сбор в Тюмени

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил прошедший сбор в Рамзау и рассказал о начале подготовки в Тюмени.
«Провели в Рамзау прекрасный сбор. Постояли на лыжах на глетчере, завершили тренировки на роллерах. Занимались сервисом оружия. Состояние снежного покрова в Австрии было близко к идеальному. Плюс погода порадовала, погрелись немного.
В «Жемчужине Сибири» нам сто процентов нетесно. Работаем в несколько смен. Круг 3,5 км – его всем хватает. Перелёт был тяжёлый, а так всё в порядке.
Планы на этот сбор? Полноценная работа на лыжах. В Австрии мы её только начали. А здесь по две снежные тренировки в день можем проводить. Плюс начинаем комплексную работу. Холодно ли после Австрии? Вопрос привычки. Минус семь градусов – не думаю, что это нам какие-то сложности составит", — цитирует Норицына «Тюменская арена».
Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде 30 ноября.
- 21 октября 2019
-
11:19
-
10:55
-
10:46
-
00:39
- 20 октября 2019
-
21:50
-
14:03
-
11:08
- 19 октября 2019
-
22:54
-
16:01
-
14:21
- 18 октября 2019
-
23:46
-
23:14
-
22:40
-
21:31
-
16:51
-
15:58
-
14:59
-
11:41
-
09:36
- 17 октября 2019
-
18:18
-
18:03
-
16:34
-
15:00
-
13:43
-
13:04
-
10:10
-
09:49
-
09:39
-
09:29
-
00:59
- 16 октября 2019
-
20:26
-
16:44
-
15:39
-
15:23
-
13:49