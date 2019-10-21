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Вьюхин: такие условия, как в Тюмени, сейчас мало кто предложит

Вьюхин: такие условия, как в Тюмени, сейчас мало кто предложит
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Андрей Вьюхин поделился впечатлениями от прошедшего подготовительного сбора в Рамзау и рассказал о начале тренировок в Тюмени.

«Предыдущий сбор провели в австрийском Рамзау. Всё прошло хорошо, работа на высоте лично мне далась легко. Правда, приболел в начале сбора, мало ездил в горы на снег. Больше тренировался в тот период на высоте, где мы жили, где-то 1100 метров над уровнем море. Упор в Рамзау делали на лыжную подготовку. Пытались «собрать» технику, чтобы приехать затем в Тюмень и уже начать работать на снегу по полной. Думаю, всё получилось.

Раз мы спустились с высоты, то первое время в Тюмени из-за адаптационных процессов нам будет легче. На этом фоне можно проделать большой объём работы.

Не мешает ли, что в Тюмени много команд? Нет, всё комфортно. Команды распределили по графику, тесноты на снежном круге нет. Тренируемся спокойно. А приехали сюда многие, потому что сейчас такие условия мало кто предложит", — цитирует Вьюхина «Тюменская арена».

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