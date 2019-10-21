Рабочая группа по восстановлению СБР в правах соберётся в декабре

Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что следующее заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России в Международном союзе биатлонистов состоится в декабре. На минувшей неделе в Мюнхене (Германия) состоялся конгресс IBU, на нём ситуация с СБР не рассматривалась.

«Следующее совещание назначено на декабрь. Возможно, оно пройдёт в период проведения этапа Кубка мира в Хохфильцене», — приводит слова Майгурова ТАСС.



Этап Кубка мира в Хохфильцене состоится 13-15 декабря. СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами. Международный союз биатлонистов определил 12 условий для восстановления прав организации.