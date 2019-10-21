С. Фуркад — о работе тренером: странно находиться по другую сторону трассы

Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад, завершивший профессиональные выступления в прошлом сезоне, поделился впечатлениями от работы тренером юниорской сборной Франции.
«Уже на следующий день после моей последней гонки я находился в офисе федерации и обсуждал варианты. Был рад возглавить юниорскую сборную, ведь это очень престижно. Я не подписывал контракт на 40 лет, но ближайшие два года посвящу лишь своим подопечным. Хочу довести дело до конца.
Конечно, теперь я вижу работу с другой стороны — логистика, организационные вопросы, поездки, — раньше всё это проходило мимо меня. Тем не менее, мне всё ещё странно находиться по другую сторону трассы. Когда я видел, как мои бывшие партнёры по команде выступали на фестивале Blind, накатывала ностальгия. Впрочем, я счастлив от своей новой жизни и новой работы», — цитирует Фуркада Ski Chrono.
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