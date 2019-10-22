Поварницын: мне никого не хочется порвать

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал о прошедшем сборе в Рамзау и о начале подготовки в Тюмени.
«Мы приехали в Тюмень из Австрии. Думаю, что этот сбор даже не надо делить на две части. По плану – один большой тренировочный блок. В Рамзау проделали много серьёзной работы. А в Тюмени будет ещё более серьёзная.
Мы работали в Австрии над силой и над скоростью. Такие тренировки немного придавливают. Надо время, чтобы адаптироваться. Оно у нас как раз есть на ноябрьском сборе, который также пройдёт в «Жемчужине Сибири». Будем подводиться.
Вообще, у нас есть поверье, что, если чувствуешь себя плохо, всё идёт хорошо. А если кажется, что готов разрывать, – это обманчивое ощущение. Мне порвать никого не хочется. Значит, всё нормально", — приводит слова Поварницына «Тюменская арена».
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