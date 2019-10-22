Поршнева: задача на сезон — выступать на международном уровне, а не в России

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева, до замужества выступавшая под фамилией Морозова, рассказала о прошедшем сборе в Рамзау и о планах на сезон.

«В Австрии на предыдущем сборе была хорошая атмосфера, практически домашняя. Покатались на лыжах, трассу там подготовили почти идеально. Не то что в прошлом году, когда катались почти на льду и технически было непросто. Набрали в Рамзау небольшой объём и приехали в Тюмень дорабатывать.

Конкретно в моём случае надо подтянуть технические моменты. Например, стараться держать высокую скорость без лишних усилий. Качество трассы здесь позволяет это делать, будем работать.



Задачи на сезон? Прежде всего надо отобраться в команду. Попасть в первый состав сборной на Кубок мира или во второй на Кубок IBU. Выступать на международном уровне, а не соревноваться в России. Это главная сейчас задача. Если удастся её выполнить, будем стараться добавлять по ходу сезона. Потому что неправильно выходить на пик к отбору, а затем уже весь сезон «доходить» как получится. Всё должно быть плавно и по нарастающей", — цитирует Поршневу «Тюменская арена».

Анастасия также рассказала, как часто ей удаётся проводить с супругом свободное время.

«Как только оно у нас появляется. Мы работаем по разным планам в команде, поэтому немного сложно порой пересечься. Но вечером после тренировок всё время проводим вместе», — сказала биатлонистка.