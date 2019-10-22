Филимонов: в Рамзау иностранцы показали приличную скорость. Мы на другом уровне

Российский биатлонист Вадим Филимонов рассказал о прошедшем сборе в Рамзау (Австрия) и о тренировках в Тюмени.
«До того, как приехать сюда, работали на высоте в Австрии. Можно сказать, обкатывались, привыкали к лыжам. Я смотрел на некоторых спортсменов из других стран, и они в Рамзау показывали уже приличную скорость, мы пока немного на другом этапе подготовки.
Кататься в горах непросто. Давит высота, дышать тяжело, приходится подстраиваться. Выносливость тренируется определённо.
Какие задачи в Тюмени? Поскоростить на волне свежести после горного сбора. Выполнять другие задачи тренерского штаба. Отслеживать по лактату, кто в каком состоянии, и так далее», — приводит слова Филимонова «Тюменская арена».
Вадим также сообщил, как проводит свободное время.
«Есть интернет-игры. Или на приставке в футбол можем поиграть. Плюс телефон, в соцсетях посидеть, новости почитать», — сказал биатлонист.
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