СБР: молодой отец Александр Логинов уже в строю
Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, биатлонист Александр Логинов присоединился к команде России на сборе в Тюмени. Спортсмен пропустил предыдущий сбор в Рамзау (Австрия) в связи с рождением дочери.
«Тренируемся на снегу в Тюмени. Молодой отец Александр Логинов уже в строю», – сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Фото доступно в «твиттере» Союза биатлонистов России.
Супругой Александра является украинская биатлонистка Мария Кручова. Их свадьба состоялась 12 мая в Тернополе (Украина). Логинов в общем зачёте минувшего розыгрыша Кубка мира занял второе место.
Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).
Источник: Александр Логинов стал отцом
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