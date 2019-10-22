Биатлонистка Мошкова: медицина в России в глубокой жо…

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова критически высказалась в адрес отечественных медиков.



«А у вас срастался перелом за день? Я сейчас слишком радостная, чтобы ругаться, но медицина в России в глубокой жо…



Увидеть перелом там, где его нет, – верх профессионализма. У меня всего лишь сильный ушиб», — написала Мошкова в «сторис» своего «инстаграма».

Фотография доступна в «инстаграме» Екатерины Мошковой.

23-летняя биатлонистка является четырёхкратным призёром Зимней универсиады в Красноярске-2019. Трижды ей удалось выиграть золотую медаль международных соревнований, ещё однажды — серебро. Кроме того Мошкова является чемпионкой России по биатлону и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира.