Биатлонистка Мошкова: медицина в России в глубокой жо…
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова критически высказалась в адрес отечественных медиков.
«А у вас срастался перелом за день? Я сейчас слишком радостная, чтобы ругаться, но медицина в России в глубокой жо…
Увидеть перелом там, где его нет, – верх профессионализма. У меня всего лишь сильный ушиб», — написала Мошкова в «сторис» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/katerishaaaa/?hl=ru
Фотография доступна в «инстаграме» Екатерины Мошковой.
23-летняя биатлонистка является четырёхкратным призёром Зимней универсиады в Красноярске-2019. Трижды ей удалось выиграть золотую медаль международных соревнований, ещё однажды — серебро. Кроме того Мошкова является чемпионкой России по биатлону и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира.
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