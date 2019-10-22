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Биатлонистка Мошкова: медицина в России в глубокой жо…

Биатлонистка Мошкова: медицина в России в глубокой жо…
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова критически высказалась в адрес отечественных медиков.

«А у вас срастался перелом за день? Я сейчас слишком радостная, чтобы ругаться, но медицина в России в глубокой жо…

Увидеть перелом там, где его нет, – верх профессионализма. У меня всего лишь сильный ушиб», — написала Мошкова в «сторис» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/katerishaaaa/?hl=ru

Фотография доступна в «инстаграме» Екатерины Мошковой.

23-летняя биатлонистка является четырёхкратным призёром Зимней универсиады в Красноярске-2019. Трижды ей удалось выиграть золотую медаль международных соревнований, ещё однажды — серебро. Кроме того Мошкова является чемпионкой России по биатлону и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира.

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