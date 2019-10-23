К. Резцова: у меня появились приятные нули

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о задачах на предстоящий сезон и оценила свою готовность. Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.

«Мечтается всегда о самом высоком. А как оно будет, зависит только от нас. Думаю, мы достаточно хорошо поработали в подготовительный период. За себя скажу, что прогресс есть. Ну, регресса точно нет. Мы способны бороться и будем это делать.

Стрельба стала намного стабильнее. У меня какие-то нули появились приятные. Причём уверенные, не так, что случайно вышло. Нет уже тех грубых ошибок, что раньше случались. Помарки есть, но они исправляются. Шажок вверх в этом аспекте я точно сделала. Насчёт скорости – это увидим позже. А что касается техники, там не всё так гладко и сладко, но мы работаем. Какие-то недостатки убрали, какие-то ещё есть.

У меня есть свои особенности строения организма. И как говорит наш тренер: я не знаю, что с ними делать, устал биться и говорить одно и то же. У меня плечо разворачивается, поэтому отталкивание идёт не вперёд, а вбок. Ну и другие мелочи. Ногу выносить подальше и так далее. Работаем!" — цитирует Резцову «Тюменская арена».

В Кубке мира Кристина дебютировала на финальном этапе сезона-2017/18 в Тюмени.