Сливко рассказала о задачах на сезон

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о подготовке к сезону и поделилась ожиданиями от старта на Кубке мира. Первый этап начнётся в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.



«В Австрии проделали спокойную аэробную работу. Это уже в ноябре нас в Тюмени ждут скоростные тренировки. В середине месяца пройдут два контрольных старта, которые покажут, кто куда едет. Правда, я, слава богу, уже точно еду на Кубок мира. Это немного расслабляет в том плане, что нет такого напряжения перед отборами. Просто выйду и спокойно пробегу. При этом я прекрасно понимаю, что именная квота даётся всего на один этап Кубка мира. А дальше уже результаты и конкуренция всё покажут.

Задачи на сезон? Приедем на первый этап и будем ориентироваться. Пока я не знаю, как бегу и на что готова. Но думаю, что всё должно получится. И настраиваюсь бегать на Кубке мира. В прошлом году Кубок IBU я уже выиграла. Теперь там будет не так интересно. Хотя я была бы не против ещё раз выиграть «Большой глобус», — цитирует Сливко «Тюменская арена».