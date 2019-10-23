Цветков и Шопин вновь включены в состав резервной сборной России

Биатлонисты Максим Цветков и Юрий Шопин опять были включены в состав резервной сборной России, сообщает официальный сайт Министерства спорта России. В конце сентября они были исключены из состава, их заменили Пётр Пащенко и Сергей Корастылёв.
В сентябре на чемпионате России по летнему биатлону, который прошёл в Чайковском, Цветков стал 39-м в индивидуальной гонке, 7-м – в кросс-спринте и 5-м – в эстафете в составе команды Москвы. Шопин показал третий результат в индивидуальной гонке и кросс-спринте. В составе команды Ульяновской области он занял 9-е место в эстафете.
В резервный состав женской сборной была включена Юлия Дроздова. Из резерва были исключены Пащенко, Корастылёв и Ольга Дмитриева.
Первый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20 начнётся 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).
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