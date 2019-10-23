Глава ФБУ прокомментировал информацию о просмотре российских биатлонистов

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал появившуюся информацию о том, что в сборной Украины на просмотре находятся два российских биатлониста.



«Никого у нас на просмотре нет, мы работаем своей командой. Никаких переговоров с другими федерациями мы не ведём, никого не приглашаем, двигаемся своим путём.



Да, действительно, на летнем чемпионате Украины у нас выступил воспитанник Константина Вайгина. Тренер приехал в Украину к жене и ребёнку, попросил, чтобы его воспитанник вне конкурса выступил на чемпионате Украины. Парень пробежал в спринте под последним стартовым номером, проверил свои силы. Что в этом такого? Про второго русского – это вообще бред полный. Я не знаю, откуда взялась такая информация», — цитирует Брынзака Xsport.

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).