Глава ФБУ прокомментировал информацию о просмотре российских биатлонистов

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал появившуюся информацию о том, что в сборной Украины на просмотре находятся два российских биатлониста.
«Никого у нас на просмотре нет, мы работаем своей командой. Никаких переговоров с другими федерациями мы не ведём, никого не приглашаем, двигаемся своим путём.
Да, действительно, на летнем чемпионате Украины у нас выступил воспитанник Константина Вайгина. Тренер приехал в Украину к жене и ребёнку, попросил, чтобы его воспитанник вне конкурса выступил на чемпионате Украины. Парень пробежал в спринте под последним стартовым номером, проверил свои силы. Что в этом такого? Про второго русского – это вообще бред полный. Я не знаю, откуда взялась такая информация», — цитирует Брынзака Xsport.
Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).
- 23 октября 2019
-
14:42
-
12:32
-
10:48
-
10:37
-
10:24
-
10:15
-
09:41
-
00:03
- 22 октября 2019
-
23:30
-
16:40
-
16:39
-
14:52
-
14:09
-
13:57
-
10:54
-
10:08
- 21 октября 2019
-
14:47
-
13:54
-
11:19
-
10:55
-
10:46
-
00:39
- 20 октября 2019
-
21:50
-
14:03
-
11:08
- 19 октября 2019
-
22:54
-
16:01
-
14:21
- 18 октября 2019
-
23:46
-
23:14
-
22:40
-
21:31
-
16:51
-
15:58
-
14:59