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Дальмайер завершит карьеру участием в Рождественской гонке

Дальмайер завершит карьеру участием в Рождественской гонке
Биатлон / Прочие турниры 0

Заключительным стартом в профессиональной карьере двукратной олимпийской чемпионки из Германии Лауры Дальмайер станет Рождественская гонка, в которой она выступит вместе с чемпионом мира по биатлону Эриком Лессером, сообщил официальный представитель соревнований Мартин Шпикер.

«Будут выступать две немецкие команды: Дениз Херрманн вместе Бенедиктом Доллем и Лаура Дальмайер вместе с Эриком Лессером. Дальмайер прощается с „Шальке“, это будет её заключительная гонка в биатлонной карьере», — приводит слова Шпикера ТАСС.

Также известно, что действующая победительница Кубка мира итальянка Доротея Вирер выступит в паре с Лукасом Хофером.

О завершении профессиональной карьеры семикратная чемпионка мира Дальмайер объявила в мае 2019 года. Такое решение она объяснила утратой мотивации продолжать соревновательную деятельность.

Рождественская гонка пройдёт 28 декабря в Гельзенкирхене на домашнем стадионе футбольного клуба «Шальке». Ранее на этой гонке прощались с профессиональной карьерой российский биатлонист Антон Шипулин, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга — четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

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