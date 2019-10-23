Дальмайер завершит карьеру участием в Рождественской гонке

Заключительным стартом в профессиональной карьере двукратной олимпийской чемпионки из Германии Лауры Дальмайер станет Рождественская гонка, в которой она выступит вместе с чемпионом мира по биатлону Эриком Лессером, сообщил официальный представитель соревнований Мартин Шпикер.
«Будут выступать две немецкие команды: Дениз Херрманн вместе Бенедиктом Доллем и Лаура Дальмайер вместе с Эриком Лессером. Дальмайер прощается с „Шальке“, это будет её заключительная гонка в биатлонной карьере», — приводит слова Шпикера ТАСС.
Также известно, что действующая победительница Кубка мира итальянка Доротея Вирер выступит в паре с Лукасом Хофером.
О завершении профессиональной карьеры семикратная чемпионка мира Дальмайер объявила в мае 2019 года. Такое решение она объяснила утратой мотивации продолжать соревновательную деятельность.
Рождественская гонка пройдёт 28 декабря в Гельзенкирхене на домашнем стадионе футбольного клуба «Шальке». Ранее на этой гонке прощались с профессиональной карьерой российский биатлонист Антон Шипулин, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга — четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
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