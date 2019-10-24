Васнецова: у меня движения руками хромают

Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о ходе подготовки к сезону. Сборная России после сбора в Рамзау приступила к тренировкам в Тюмени.

«Приехали в Тюмень из Австрии. Задача там была – начать вкатываться. Первое занятие за день проводили, поднимаясь на высоту на глетчер, а второе – внизу на роллерах. Важно было почувствовать лыжи, чтобы приехать в Тюмень и здесь начинать уже с нуля эту работу.

Переход с роллеров на лыжи? Когда первый раз надеваешь лыжи, думаешь: что это, почему они такие длинные? Но быстро привыкаешь. Сейчас на первом тюменском сборе вспомним все движения, а уже в ноябре в «Жемчужине Сибири» начнётся ещё более серьёзная работа.

Все мы неидеальны. Всегда хочется добавлять. У меня, например, движения руками хромают. Не могу собрать их в кучу. Одна рука толкается где-то там, вторая – по-другому.

Сокращение времени работы на рубеже – это вечная проблема. На тренировках может получаться, но во время соревнований подходишь на рубеж с большим пульсом. Всё колотится, всё сразу забываешь, думаешь только о том, как попасть. И лежишь, выцеливаешь… Но мы работаем, по сравнению с прошлым годом время улучшилось. Планы на сезон? Прежде всего хотелось бы отобраться в сборную и весь сезон выступать на международной арене", — цитирует Васнецову «Тюменская арена».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.