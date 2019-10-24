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В Китае убеждены, что Бьорндален выведет биатлон в стране на новый уровень

В Китае убеждены, что Бьорндален выведет биатлон в стране на новый уровень
Биатлон / Кубок мира 0

Представитель Ассоциации биатлона Китая Хао Лю отметил, что назначение Уле-Эйнара Бьорндалена на пост тренера национальной сборной — важный шаг на пути развития биатлона в стране.

«В Китае, который принимает Олимпийские игры 2022 года, мы сейчас активно развиваем зимние виды спорта, поэтому рассчитываем на помощь успешных биатлонных стран. Уле-Эйнар очень популярен в биатлонном мире, для решения этой задачи он является отличной кандидатурой. Нам очень повезло, что он согласился на эту работу.

И это только начало. Думаю, в будущем ещё больше опытных специалистов смогут быть привлечены к развитию биатлона в Китае. Мы безгранично верим в то, что у китайского биатлона будет светлое будущее», — приводит слова Хао Лю ТАСС.

Напомним, Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая, а Дарья Домрачева будет готовить женскую команду.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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