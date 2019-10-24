Экс-тренер сборной Австрии по биатлону задержан по очередному допинговому делу

Бывший тренер сборной Австрии по биатлону Вальтер Майер, который возглавлял команду с 1999 по 2006 год, арестован полицией. Его подозревают в том, что он распространял запрещённые допинговые препараты, сообщает Sport1.de.
Отмечается, что бывший тренер был задержан в результате совместной операции австрийских и немецких служб, которые ранее вели расследования в отношении спортивного врача Марка Шмидта. Он также помогал спортсменам использовать кровяной допинг.
Майер был фигурантом допингового скандала на Олимпиаде 2006 года в Турине. Тогда итальянская полиция провела рейд в отелях, где проживали сборные Австрии по биатлону и лыжным гонкам, и изъяла запрещённые препараты.
Майер был признан виновным в нарушении антидопингового и медицинского законодательства и приговорён к 15 месяцам тюремного заключения.
- 24 октября 2019
-
20:42
-
18:12
-
15:18
-
13:26
-
11:23
- 23 октября 2019
-
20:07
-
16:21
-
14:42
-
12:32
-
10:48
-
10:37
-
10:24
-
10:15
-
09:41
-
00:03
- 22 октября 2019
-
23:30
-
16:40
-
16:39
-
14:52
-
14:09
-
13:57
-
10:54
-
10:08
- 21 октября 2019
-
14:47
-
13:54
-
11:19
-
10:55
-
10:46
-
00:39
- 20 октября 2019
-
21:50
-
14:03
-
11:08
- 19 октября 2019
-
22:54
-
16:01
-
14:21