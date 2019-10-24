Экс-тренер сборной Австрии по биатлону задержан по очередному допинговому делу

Бывший тренер сборной Австрии по биатлону Вальтер Майер, который возглавлял команду с 1999 по 2006 год, арестован полицией. Его подозревают в том, что он распространял запрещённые допинговые препараты, сообщает Sport1.de.

Отмечается, что бывший тренер был задержан в результате совместной операции австрийских и немецких служб, которые ранее вели расследования в отношении спортивного врача Марка Шмидта. Он также помогал спортсменам использовать кровяной допинг.

Майер был фигурантом допингового скандала на Олимпиаде 2006 года в Турине. Тогда итальянская полиция провела рейд в отелях, где проживали сборные Австрии по биатлону и лыжным гонкам, и изъяла запрещённые препараты.

Майер был признан виновным в нарушении антидопингового и медицинского законодательства и приговорён к 15 месяцам тюремного заключения.