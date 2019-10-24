Богалий отметила, что рада за Подчуфарову

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала решение Ольги Подчуфаровой перейти в сборную Словении.



«Я рада за Ольгу. За то, что она сможет реализовывать то, что любит, без дополнительной нервотрёпки и стрессов. Она спортсмен высокой организации. Но Подчуфарова сейчас не попадает в состав нашей команды. По объективным причинам. Есть чёткие критерии отбора в том числе. Её тренеры не возьмут как спортсмена, за которого они могут поручиться. Это место отдадут биатлонистке, которую ведут хотя бы на протяжении последних четырёх-пяти месяцев. Поэтому, понятно, что Ольга решила пойти по немного другому пути.

Важно, что она обладает огромным багажом знаний. Планомерно готовясь, Подчуфарова может достичь очень хороших результатов. У неё достаточно стабильная стрельба, и определённая стрессоустойчивость у неё тоже присутствует. Когда спортсмен такого класса достигает своего лучшего состояния, тогда стреляется и бежится легко, человек испытывает кураж и удовольствие от работы. Здесь самое главное — попасть в эти кондиции. Тут всё зависит как от самой Подчуфаровой, так и команды и организации пространства вокруг Ольги», — приводит слова Богалий «Матч ТВ».

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20

Подчуфарова не успеет перейти в сборную Словении до начала сезона-2019/20