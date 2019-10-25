Норвежская биатлонистка рассказала, как упала лицом в навоз
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала, что была вынуждена прервать сбор с национальной командой в Антерсельве из-за отравления после того, как упала в коровий навоз.
«Сбор проходил хорошо, но я была вынуждена отправиться домой. Мы провели интенсивную тренировку, а на следующий день у меня началось пищевое отравление. На пробежке я упала, и мне в рот попало коровье дерьмо или что-то похожее на него.
Я была полностью выбита на два дня. Пробовала провести небольшую тренировку, но чувствовала себя как лазанья, которая упала на землю и осталась лежать», — рассказала Тандервольд в своём видеоблоге на YouTube.
В итоге команда приняла решение не задействовать Тандервольд в сборе и отпустить её домой.
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