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Норвежская биатлонистка рассказала, как упала лицом в навоз

Норвежская биатлонистка рассказала, как упала лицом в навоз
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала, что была вынуждена прервать сбор с национальной командой в Антерсельве из-за отравления после того, как упала в коровий навоз.

«Сбор проходил хорошо, но я была вынуждена отправиться домой. Мы провели интенсивную тренировку, а на следующий день у меня началось пищевое отравление. На пробежке я упала, и мне в рот попало коровье дерьмо или что-то похожее на него.

Я была полностью выбита на два дня. Пробовала провести небольшую тренировку, но чувствовала себя как лазанья, которая упала на землю и осталась лежать», — рассказала Тандервольд в своём видеоблоге на YouTube.

В итоге команда приняла решение не задействовать Тандервольд в сборе и отпустить её домой.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Matthias Hangst/Getty Images

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