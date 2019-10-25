Богалий: не везла бы на Кубок мира людей, которые там просто будут сидеть

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала, как относится к отбору в сборную России на Кубок мира.
«Кубок мира — соревнование, ради которого многие спортсмены стремятся поднять себе планку. И там действительно особенная атмосфера, большая конкуренция — есть к чему стремиться. И, в конце концов, это хорошие призовые. Так что минус один человек для нас непростой момент. Я бы не везла на Кубок мира людей, которые там просто будут сидеть.
Спортсмен, который станет запасным — шестым номером в женской команде и седьмым — в мужской, потенциально будет лучшим в сборной, выступающей на Кубке IBU. И я здесь лучше бы посмотрела, как он выступит на IBU. В случае чего его всегда можно привезти в основную команду. Потому что расстояния, когда оба соревнования проходят в Европе, небольшие. В сборную спортсмен из команды «Б» доберется всего за пару часов.
Но здесь нужна тренерская уверенность в правильности решения. Может быть, стоит обговорить, что, допустим, два этапа бежишь на IBU, а на третьем уже побежишь с нами. То есть это тоже определенный стимул: покажи себя — и мы тебя возьмем. Тут важно, чтобы внутри команды и тренерского штаба четко были определены правила игры. И тогда никто не будет дергаться», — цитирует Богалий «Матч ТВ».
Напомним, женская сборная России потеряла четвёртое место в Кубке наций, что автоматически лишило команду максимальной квоты на грядущий сезон Кубка мира. К этому привело аннулирование результатов дисквалифицированной Маргариты Васильевой. Таким образом, на Кубке мира сезона-2019/20 женская сборная России сможет выставлять на гонки по пять биатлонисток. Ранее у команды было шесть стартовых мест.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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