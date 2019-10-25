Тренер: Вирер и Виттоцци проходят 4 рубежа за 1.05. У россиянок график — 1.45

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал о работе над стрельбой на сборе в Тюмени.



«Николай Загурский, входящий в штаб российской команды, после сбора в Австрии рассказал, что итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци во время тестов проходят четыре рубежа за 1 минуту и 5 секунд. Мы, для сравнения, пока пытаемся войти в график 1 минута 45 секунд. Конечно, такая работа быстро не делается. Уже сложившемуся спортсмену сложно перестроиться за год или два. Всё равно идёт перестраховка на психологическом уровне, боязнь допустить промах. Но движение вперёд у нас есть», — приводит слова Гурьева «Тюменская арена».

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).