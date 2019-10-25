Подчуфарова: год без спорта удивительно меня поменял

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая завершает переход в сборную Словении, рассказала, что ей пошёл на пользу перерыв в карьере.
«Год без спорта удивительно меня поменял. Чем? Тем, что, выходя на тренировку, я перестала думать о себе, а стала думать об окружающем. Годы… годы, проведённые в таких безумных по красоте местах, оставались мною не замеченными. Я всегда уходила в работу без остатка и думала только о работе в настоящий момент. Находясь в таких безумных местах… о май гад.
Год без спорта в привычном для меня его проявлении научил видеть окружающий мир. Потому что теперь я выходила на тренировки уже не ради работы, а ради кайфа. И сейчас это суперчувство осталось, даже на тренировке я могу себе это позволить. Научилась останавливаться. Остановиться и ощутить абсолютный чил», – написала Подчуфарова в «Инстаграме».
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20
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