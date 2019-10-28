Бывшей российской биатлонистке Аввакумовой отказали в переходе в сборную Сербии

Президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин заявил, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) заблокировал переход бывшей российской биатлонистки Екатерины Аввакумовой в сербскую команду.
Аввакумова приняла решение перейти в сборную Сербии после годичного выступления за команду Южной Кореи, в которой она дебютировала в январе 2017 года.
«Генеральный секретарь IBU сообщил нам, что в этом сезоне она не сможет выступать за Сербию. Своё решение IBU объяснил тем, что биатлонистка не продемонстрировала подлинной, тесной и надёжной связи с нашей страной», — приводит слова Вукадина ТАСС.
Аввакумова является серебряным призёром Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону.
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