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Перелом руки не помешает биатлонистке Шевниной принять участие в отборе на КМ

Перелом руки не помешает биатлонистке Шевниной принять участие в отборе на КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что перелом руки не помешает Полине Шевниной принять участие в контрольных стартах. По их результатам будет сформирован состав национальной команды на первые три этапа Кубка мира.

Шевнина получила травму запястья во время чемпионата России по летнему биатлону, который проходил во второй половине сентября в Чайковском. Биатлонистке был наложен гипс. С ним она провела два тренировочных сбора.

«На днях ей должны снять гипс. Но она выполнила всю нагрузку на сборах в Рамзау и Тюмени, за исключением силовой работы, которая требовала использование повреждённой руки. Она примет участие в контрольных стартах, но в плюс к форме эта ситуация, конечно, не пошла», — цитирует Норицына ТАСС.

Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).

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