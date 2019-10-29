Норицын не исключил возвращения Аввакумовой в сборную России по биатлону
Биатлонистка Екатерина Аввакумова при желании может вернуться в женскую сборную России. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Виталий Норицын.
«Возвращение Аввакумовой? Думаю, всё в руках Екатерины, если будет результат, то почему бы и нет», — приводит слова Норицына «Спорт день за днём».
Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) заблокировал переход Аввакумовой в сербскую команду. Биатлонистка планировала поменять спортивное гражданство после годичного выступления за сборную Южной Кореи, в которой она дебютировала в январе 2017 года.
Аввакумова является серебряным призёром Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону.
Бывшей российской биатлонистке Аввакумовой отказали в переходе в сборную Сербии
Читайте также
- 29 октября 2019
-
17:22
-
13:46
- 28 октября 2019
-
19:43
-
18:27
-
17:47
- 26 октября 2019
-
16:21
-
12:12
- 25 октября 2019
-
22:22
-
22:06
-
13:37
-
11:33
-
09:10
-
08:59
-
00:54
-
00:39
- 24 октября 2019
-
23:27
-
20:42
-
18:12
-
15:18
-
13:26
-
11:23
- 23 октября 2019
-
20:07
-
16:21
-
14:42
-
12:32
-
10:48
-
10:37
-
10:24
-
10:15
-
09:41
-
00:03
- 22 октября 2019
-
23:30
-
16:40
-
16:39
-
14:52
Партнерский контент