Норицын не исключил возвращения Аввакумовой в сборную России по биатлону

Биатлонистка Екатерина Аввакумова при желании может вернуться в женскую сборную России. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Виталий Норицын.

«Возвращение Аввакумовой? Думаю, всё в руках Екатерины, если будет результат, то почему бы и нет», — приводит слова Норицына «Спорт день за днём».

Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) заблокировал переход Аввакумовой в сербскую команду. Биатлонистка планировала поменять спортивное гражданство после годичного выступления за сборную Южной Кореи, в которой она дебютировала в январе 2017 года.

Аввакумова является серебряным призёром Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону.