Бронзовый призёр ОИ-2018 биатлонистка Шевалье родила дочку
Бронзовый призёр олимпийских игр 2018 в эстафете французская биатлонистка Анаис Шевалье родила дочку. Ребёнок появился на свет в ночь с воскресенья на понедельник. Анаис и её муж лыжник Мартин Буше назвали девочку Эми. Об этом сообщает Nordic Magazine.
Отмечается, что Шевалье не долго планирует оставаться вне спорта. К активным тренировкам французская биатлонистка приступит уже весной 2020 года, чтобы успеть провести полноценную подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине.
Шевалье — бронзовый призёр олимпийских игр 2018 в эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2016 в эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 в смешанной эстафете, бронзовый — в спринте и эстафете. Победитель и призёр этапов Кубка мира.
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