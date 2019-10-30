Объявлен состав сборной США на стартовые этапы Кубка мира

Тренерский штаб сборной США по биатлону огласил состав команды на три первых этапа Кубка мира, сообщает Team USA. Первый этап пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря, второй – в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 15 декабря, третий – в Анси (Франция) с 19 по 22 декабря.

Биатлон. Состав сборной США на стартовые этапы Кубка мира

Женщины

Клэр Игэн, Сюзан Данкли, Джоанн Файрстил Рид, Эмили Дрейссигакер.



Мужчины

Шон Доэрти, Лейф Нордгрен, Трэвис Купер, Александер Макинтош Хоу.

В общем зачёте Кубка наций минувшего сезона мужская сборная США заняла 15-е место, женская команда стала 13-й. В личном зачёте лучший из американцев, Шон Доэрти, занял 25-ю строчку. У женщин Клэр Игэн стала 18-й.



Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.