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Объявлен состав сборной США на стартовые этапы Кубка мира

Объявлен состав сборной США на стартовые этапы Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной США по биатлону огласил состав команды на три первых этапа Кубка мира, сообщает Team USA. Первый этап пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря, второй – в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 15 декабря, третий – в Анси (Франция) с 19 по 22 декабря.

Биатлон. Состав сборной США на стартовые этапы Кубка мира
Женщины
Клэр Игэн, Сюзан Данкли, Джоанн Файрстил Рид, Эмили Дрейссигакер.

Мужчины
Шон Доэрти, Лейф Нордгрен, Трэвис Купер, Александер Макинтош Хоу.

В общем зачёте Кубка наций минувшего сезона мужская сборная США заняла 15-е место, женская команда стала 13-й. В личном зачёте лучший из американцев, Шон Доэрти, занял 25-ю строчку. У женщин Клэр Игэн стала 18-й.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Источник: Team USA

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