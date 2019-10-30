Объявлен состав сборной США на стартовые этапы Кубка мира
Тренерский штаб сборной США по биатлону огласил состав команды на три первых этапа Кубка мира, сообщает Team USA. Первый этап пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря, второй – в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 15 декабря, третий – в Анси (Франция) с 19 по 22 декабря.
Биатлон. Состав сборной США на стартовые этапы Кубка мира
Женщины
Клэр Игэн, Сюзан Данкли, Джоанн Файрстил Рид, Эмили Дрейссигакер.
Мужчины
Шон Доэрти, Лейф Нордгрен, Трэвис Купер, Александер Макинтош Хоу.
В общем зачёте Кубка наций минувшего сезона мужская сборная США заняла 15-е место, женская команда стала 13-й. В личном зачёте лучший из американцев, Шон Доэрти, занял 25-ю строчку. У женщин Клэр Игэн стала 18-й.
Читайте также
- 30 октября 2019
-
09:40
- 29 октября 2019
-
20:02
-
17:22
-
13:46
- 28 октября 2019
-
19:43
-
18:27
-
17:47
- 26 октября 2019
-
16:21
-
12:12
- 25 октября 2019
-
22:22
-
22:06
-
13:37
-
11:33
-
09:10
-
08:59
-
00:54
-
00:39
- 24 октября 2019
-
23:27
-
20:42
-
18:12
-
15:18
-
13:26
-
11:23
- 23 октября 2019
-
20:07
-
16:21
-
14:42
-
12:32
-
10:48
-
10:37
-
10:24
-
10:15
-
09:41
-
00:03
- 22 октября 2019
-
23:30
-
16:40
Партнерский контент