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Шипулин подтвердил, что будет отдавать половину депутатской зарплаты ветеранам

Шипулин подтвердил, что будет отдавать половину депутатской зарплаты ветеранам
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, ставший депутатом Госдумы, сообщил о подписании соглашения с организацией, которой будет отчислять половину своей зарплаты.

«Первое, что я сделал, став депутатом Государственной Думы России, – обещал переводить ровно половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа. Сегодня я подписал соглашение с этой ветеранской организацией. Теперь всё официально: ровно половину зарплаты ежемесячно, пока я депутат, будут перечислять ветеранам.

Средства, которые я отправил, были перераспределены между Советами ветеранов муниципальных образований Серовского избирательного округа. Деньги тратятся по усмотрению ветеранов, покупается то, что нужно. Я услышал много тёплых слов от ветеранов, они все говорили о благородстве моего поступка, но знаете, я считаю, что есть вещи, которые не требуют какой-то отдельной благодарности. Я говорю о заботе о наших ветеранах, родителях, пожилых родственниках.

Эти люди нас вырастили, дали нам воспитание, образование, заботу, ласку, любовь, привили ценности, любовь к родине, литературе, музыке, искусству, спорту. И это мы должны быть благодарными, мы обязаны заботиться, помогать. Важно научить этому уже наших детей, чтобы сохранялась эта преемственность поколений», – написал Шипулин.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Шипулина.

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