Бабиков: у меня нет отношений с Губерниевым

Российский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему практически прекратил пользоваться социальными сетями. А также рассказал, какие у него сейчас отношения с комментатором Дмитрием Губерниевым, который неоднократно критиковал спортсмена.



«Моя жизнь наполнена, я счастлив, поэтому у меня нет необходимости следить за чужими историями. Я начал с того, что сильно сократил список людей, на кого подписан. Оставил там только семью и нескольких ближайших друзей. Причём, когда я удалял кого-то, я понимал, что люди могут обидеться и не понять этого поступка. Но я не хочу следить за чужой жизнью и точно так же не хочу, чтобы все следили за моей.



Какие сейчас отношения с Губерниевым? У нас нет отношений: у него своя работа, у меня — своя. Можно, конечно, сказать, что наши профессии связаны. Но я считаю, каждый имеет право жить так, как хочет. Прийти к нему на передачу, дать интервью? Начнётся сезон — а там посмотрим. Дай бог, чтобы этот повод был», — приводит слова Бабикова «Спорт-экспресс».