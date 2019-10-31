Вал. Семеренко: в Украине нет хороших условий для соревнований, но они будут

Украинские биатлонисты Валентина Семеренко и Дмитрий Пидручный оценили уровень развитие биатлона в стране.



«Я знаю, что у нас в Украине нет хороших условий для соревнований, как в Европе, но в будущем они у нас будут», — цитирует Семеренко официальный сайт IBU.



«Мы видим, что украинский биатлон с каждым годом всё больше развивается. Новых лиц становится всё больше, мужская команда у нас очень сильно омолодилась. Рад, что у нас растёт конкуренция. Надеюсь, что сможем бороться в эстафетах.

Мы всегда равнялись на наших девушек, гордились их результатами. Это мотивировало нас также показывать высокие результаты, подниматься до их уровня, чтобы мы тоже могли быть гордостью своей страны», – заявил Пидручный.