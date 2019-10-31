Шипулин ответил мэру, связавшему выборы в Госдуму с недофинансированием региона

Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал слова мэра Краснотурьеинска, который заявил, что город лишили средств из областного бюджета из-за результатов голосования на выборах в Госдуму, на которых избирался бывший биатлонист.



«Накануне мэр Краснотурьинска Александр Устинов очень эмоционально заявил, что город не получил достаточное, по его мнению, дополнительное финансирование, потому что жители Краснотурьинска не так активно голосовали за меня на довыборах в Государственную думу России.

Я бы хотел предложить Александру Юрьевичу организовать встречу, где мы бы обсудили возможности получения Краснотурьинском дополнительных средств для развития города. Я знаю Александра Юрьевича как принципиального руководителя, который душой болеет за свой город и всегда стремится его развивать для максимально комфортной жизни жителей.



Хочу сказать, что я благодарен избирателям за каждый их голос, за доверие, которое они мне оказали. Для меня как депутата не было и не будет разницы между теми жителями моего округа, кто голосовал за меня и кто этого не сделал. Каждый голосовал так, как хотел. И я уважаю этот выбор.



На следующей региональной неделе я и моя команда отправимся в Краснотурьинск, где я проведу прием избирателей. Приходите, будем разбираться с вашими вопросами, содействовать в разрешении проблем», — написал Шипулин в своём «инстаграме».