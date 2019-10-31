Дальмайер рассказала, куда были направлены деньги от продажи ложи её винтовки

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер рассказала, куда направила средства, которые были получены от продажи ложи её винтовки на благотворительном аукционе. Информацией Дальмайер поделилась с подписчиками в «Инстаграме».

«Возможно, вы помните, что весной я продала ложу своей винтовки, чтобы пожертвовать деньги благотворительной организации «Инициативы Оберланд». Вырученные средства были потрачены на строительство швейной фабрики в Мундгоде (Южная Индия). Теперь люди там смогут работать и зарабатывать средства на жизнь», — написала Дальмайер в своём «инстаграме», выложив фотографии с фабрики.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» биатлонистки.

Ложа Дальмайер была продана на аукционе за € 5,7 тыс.