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Дальмайер рассказала, куда были направлены деньги от продажи ложи её винтовки

Дальмайер рассказала, куда были направлены деньги от продажи ложи её винтовки
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер рассказала, куда направила средства, которые были получены от продажи ложи её винтовки на благотворительном аукционе. Информацией Дальмайер поделилась с подписчиками в «Инстаграме».

«Возможно, вы помните, что весной я продала ложу своей винтовки, чтобы пожертвовать деньги благотворительной организации «Инициативы Оберланд». Вырученные средства были потрачены на строительство швейной фабрики в Мундгоде (Южная Индия). Теперь люди там смогут работать и зарабатывать средства на жизнь», — написала Дальмайер в своём «инстаграме», выложив фотографии с фабрики.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» биатлонистки.

Ложа Дальмайер была продана на аукционе за € 5,7 тыс.

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