Губерниев хочет, чтобы люди начали обсуждать биатлон, а не комментатора

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к критике его работы в социальных сетях.

«Любой хайп — огромная радость. Я прекрасно отношусь и к поклонникам, и к хейтерам. Они даже не знают, какое счастье дарят мне своими комментариями, потому что раздражение — это приятная эмоция. Если мы так сильно кого-то раздражаем, что люди строчат комментарии, то мы на своём месте. Вот только мне бы всё равно хотелось, чтобы люди, наконец, начали обсуждать биатлон, а не биатлонного комментатора. Потому что это будет означать, что наши спортсмены добиваются успеха. Тогда-то и прекратят обсуждать комментатора. Но! Меня не прекратят. Так что, господа, продолжайте обсуждать, я кайфую. Главное, чтобы комментарии были остроумными», — приводит слова Губерниева RT.