Вирер опередила мужчин в борьбе за звание лучшего атлета Италии в зимних видах

Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) определила лучшего спортсмена года. Чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер смогла опередить остальных претендентов, включая основного конкурента — горнолыжника Доминика Париса.

Отмечается, что Доротея — первая биатлонистка в истории, удостоенная этой награды. Ранее её получали лишь представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, санного спорта и лыжного двоеборья.



«Рада, что меня выбрали победителем этой престижной премии. Повторить то, что мы сделали в прошлом сезоне, будет нелегко, но я очень заряжена и надеюсь, что смогу порадовать своих болельщиков, в том числе на домашнем чемпионате мира по биатлону в Антерсельве», — приводит слова Вирер OA sport.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.