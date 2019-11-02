Вирер опередила мужчин в борьбе за звание лучшего атлета Италии в зимних видах
Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) определила лучшего спортсмена года. Чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер смогла опередить остальных претендентов, включая основного конкурента — горнолыжника Доминика Париса.
Отмечается, что Доротея — первая биатлонистка в истории, удостоенная этой награды. Ранее её получали лишь представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, санного спорта и лыжного двоеборья.
«Рада, что меня выбрали победителем этой престижной премии. Повторить то, что мы сделали в прошлом сезоне, будет нелегко, но я очень заряжена и надеюсь, что смогу порадовать своих болельщиков, в том числе на домашнем чемпионате мира по биатлону в Антерсельве», — приводит слова Вирер OA sport.
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